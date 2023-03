Calciomercato Juventus, vittoria galeotta: firma imminente

Calciomercato Juventus, la vittoria conferma le sue volontà. Anticipata la firma: tutti i dettagli dell’operazione.

Adesso la vittoria della sfida più importante garantisce le già solide certezze. Una di queste è proprio il calciatore nato e cresciuto calcisticamente nella società.

Come infatti viene confermato dal portale ‘Relevo’, Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid ha portato molte emozioni ai tifosi di entrambe le squadre, ma ha portato anche alcune buone notizie per i blaugrana. Dopo la vittoria contro i rivali cittadini, il Barcellona ha deciso di anticipare la firma del rinnovo del contratto di Sergi Roberto.

Sergi Roberto ci siamo: il Clásico anticipa il rinnovo

Sergi Roberto, classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2010. Da allora, è diventato uno dei giocatori più importanti della rosa blaugrana, grazie alla sua grande versatilità e alla sua capacità di giocare in diverse posizioni. Il suo contratto attuale scadeva a fine stagione, ma la società ha deciso di prolungarlo per un altro anno, anticipando il rinnovo dopo la vittoria contro i rivali di sempre in Liga.

Il rinnovo del contratto di Sergi Roberto è un segnale di grande fiducia nei suoi confronti da parte della dirigenza del Barcellona. Il giocatore, che è stato al centro di alcune voci di mercato nelle scorse settimane, c’era anche la Juventus interessata, ha dimostrato di voler restare al club e di voler continuare a dare il suo contributo per il successo della squadra. La firma del rinnovo del difensore è un altro passo importante per il club di Xavi, che sta cercando di ricostruire la squadra dopo una stagione difficile fuori dalle coppe europee. La vittoria nel Clásico contro il Real Madrid ha dato nuova linfa alla squadra e ai tifosi, che sperano di poter tornare a vincere titoli importanti nei prossimi anni.