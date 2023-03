Roma-Juventus, tegola dell’ultim’ora: big a serio rischio

Roma-Juventus, improvviso colpo di scena: un big potrebbe non scendere in campo nella sfida dell’Olimpico. Le ultimissime.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Juventus. Il confronto dell’Olimpico ha tutta l’aria di configurarsi come un banco di prova di nevralgica importanza per entrambe le formazioni che per motivi diversi vanno a caccia di punti preziosissimi.

Dopo il successo ottenuto contro il Torino, infatti, la Juventus ha cominciato a fare un pensierino al quarto posto anche se l’accelerazione impressa dalla Lazio è di quelle importanti. Allo stesso tempo, però, la Roma non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. José Mourinho, che salvo clamorosi colpi di scena non sarà in panchina a guidare i suoi nel posticipo serale, potrebbe però essere costretto a far fronte ad un’assenza pesante.

Lorenzo Pellegrini potrebbe infatti saltare il big match di domenica sera. Il capitano della Roma, secondo quanto riferito da Sky, avrebbe accusato uno stato influenzale che potrebbe tenerlo fuori. A tal fine sarà decisivo il provino di domattina: nel caso in cui il centrocampista giallorosso non dovesse farcela, lo Special One sarà costretto a varare soluzioni alternative.