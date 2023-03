C’è ancora la Juventus nel futuro di Zidane: bomba dalla Francia

Zinedine Zidane, l’ex tecnico del Real Madrid, sembrava destinato ad approdare al Paris Saint-Germain. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono che il futuro dell’allenatore francese potrebbe riservare altre sorprese.

Secondo le ultime indiscrezioni, Zidane avrebbe infatti tre valide opzioni per il suo futuro, non solo il PSG come sembrava inizialmente.

Zidane e le tre opzioni per il futuro: c’è anche la Juventus

Il tecnico francese potrebbe tornare a sedersi sulla panchina del Real Madrid, dove ha vinto tre Champions League consecutive e due titoli di Liga. In alternativa, Zidane potrebbe approdare anche in Premier League: al Chelsea, club inglese che ha bisogno di ritornare in auge dopo l’esonero di Tuchel e l’arrivo di Potter che però non sta raggiungendo gli obiettivi premeditati ad inizio stagione, nonostante la campagna acquisti stellare.

Tuttavia, come confermato da ‘le10sport.com’, la vera sorpresa potrebbe essere il ritorno di Zidane alla Juventus. Il club bianconero, dove Zidane ha giocato dal 1996 al 2001, sembra infatti molto interessato ad affidargli la guida tecnica della squadra. Secondo il portale estero, la pista bianconera sarebbe ancora vivissima, e il club torinese potrebbe tentare l’approccio con l’ex tecnico del Real Madrid nella prossima estate. Il ritorno di Zidane alla Juventus sarebbe sicuramente un evento molto atteso dai tifosi bianconeri, che ricordano ancora con affetto le gesta del francese in maglia juventina. Zidane da giocatore ha infatti vinto due scudetti, una Supercoppa italiana e una Coppa Intercontinentale con la Juventus, prima di trasferirsi al Real Madrid per la cifra record di 75 milioni di euro. Il futuro di Zidane, dunque, sembra ancora molto incerto. Tuttavia, il tecnico francese ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nella sua categoria, grazie ai successi ottenuti con il Real Madrid. Qualsiasi sia la sua scelta finale, i club interessati potranno sicuramente contare su di lui per portare esperienza, conoscenza e determinazione alla guida della squadra.