“Tolti i 15 punti di penalizzazione alla Juve”: ‘parla‘ il codice della giustizia sportiva

Le dichiarazioni rilasciata a Tuttosport da uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia dello Sport non lascia spazio a dubbi.

Una sentenza che può essere ribaltata. I 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze non sembrano rappresentare più un ostacolo insormontabile. Gli ultimi risvolti, del resto, lo testimoniano in maniera inequivocabile. Il TAR ha già fornito una spallata probabilmente decisiva alla vicenda, incanalandola nei brani più favorevoli alla “Vecchia Signora”.

Le parole di Matera su quella che potrebbe essere la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport è una pietra miliare su quell’edificio che la Juventus si sta costruendo giorno dopo giorno. Matera, uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia dello Sport, si è espresso in questi termini sulla vicenda: “Il mio parere è che sul diritto abbiano finito per prevalere la porta suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale (…)”

“Nelle motivazioni della Corte d’Appello ci sono 2 apparizioni misteriose. Lo scambio Pjanic-Arthur, che non rientra tra le 15 operazioni contestate. La CFA, nonostante questo, lo cita ben 8 volte. L’altra è la fattura corretta a mano del Marsiglia, che compare nella decisione della Corte d’Appello ma che non era presente nel deferimento della Procura.”

Penalizzazione Juventus, il prof Matera si sbilancia: “Non vedo margini per una conferma della sentenza”

Matera è poi andato oltre, ipotizzando anche la futura decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Laddove le sue parole dovessero essere effettivamente confermate, si aprirebbe le porte ad un’altra riconfigurazione della classifica:

“Non vedo margini per una conferma (della sentenza), il Collegio dovrà riformare e senza rinvio. Il rinvio, infatti, è previsto solo quando risultato necessari ulteriori accertamenti di fatto ma ormai siamo al quarto grado di giudizio o quando le parti ne fanno concorde richiesta. Non annullare, inoltre, lascerebbe aperta alla Juventus la strada del tar: il club bianconero non potrebbe più demolire la penalizzazione ma chiedere una tutela risarcitoria.