Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Psg: li stanno regalando

Calciomercato Juventus, vista l’attuale situazione dei parigini, fuori di nuovo dalla Champions, c’è la possibilità della cessione.

L’eliminazione del Paris Saint-Germain dagli ottavi di finale di Champions League ha messo in evidenza alcune lacune della squadra francese. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, a fine stagione il Psg ascolterà le offerte per due profili in uscita.

Giocatori che potrebbero, infatti, finire in ottica bianconera. Stiamo parlando di due giocatori che farebbero comodo ad Allegri cioè Juan Bernat e Carlos Soler, due profili che completerebbero i reparti.

Doppia occasione dal Psg: Bernat + Soler

Juan Bernat è un difensore laterale sinistro spagnolo che ha avuto un ruolo importante nella difesa del Psg nelle ultime stagioni. Il giocatore rimane uno dei migliori terzini sinistri del calcio europeo, con una buona capacità di spinta in avanti e una solida esperienza a livello internazionale. La Juventus ha avuto alcuni problemi nel ruolo di terzino sinistro, con Alex Sandro che ha avuto difficoltà a mantenere una forma costante e Danilo che ha dovuto essere spostato sulla sinistra in alcune occasioni. Bernat potrebbe rappresentare una soluzione solida per questo problema.