Calciomercato Juventus, lezione impartita e imparata: sì a 45 milioni

Calciomercato Juventus, lezione imparata e 45 milioni per portarlo lontano. L’annuncio chiarisce tutto dopo il doppio errore.

Tanti cambiamenti sono certamente attesi anche in casa Juventus nel corso della prossima estate. Dire che questi dipenderanno anche dalle sentenze su Prisma e le plusvalenze rappresenterebbe un pleonasmo.

Piuttosto, si evidenzi come ad oggi siano ancora tanti i dubbi e le incertezze circa il da farsi, soprattutto alla luce dell’attesa delle su citate sentenze nonché dell’attenzione totale su un presente che deve portare la Juve a inseguire quantomeno i trionfi in Coppa Italia ed Europa League.

Dopo di che, consapevoli che non tutto dipenderà unicamente dai risultati sportivi, si cercherà di comprendere il da farsi anche in ambito di calciomercato, destinato a regalare novità sia in entrata che in uscita. Da un lato, va detto che alcune vicende potrebbero portare ad allontanamenti risultanti quasi certi. Basti pensare ai diversi giocatori in scadenza ma anche alla presenza di elementi da tempi annoverabili in un non esilissimo corpo esuberi.

Calciomercato Juventus, annuncio su Laporte: lezione imparata e 45 milioni

Come sovente evidenziato, inoltre, le novità a parametro zero potrebbero registrarsi sul fronte opposto. Non solo addii a profili quali Cuadrado o Rabiot ma anche la possibilità di ingaggiare elementi a condizioni vantaggiose.

In questi anni la tendenza dei calciatori nel portare i propri contratti verso la scadenza ha rappresentato un’arma a doppio taglio per club ormai sempre più in balia di procuratori e agenti.

In attesa di comprendere evoluzioni su tale fronte ed eventuali approdi gratis, si evidenzi come la Juve stia monitorando diverse situazioni interessanti, tra cui quella legata al futuro di Laporte. Il difensore del Manchester City è ormai nonn più centralissimo per Guardiola e sembra destinato a lasciare il club, seppur a cifre non inferiori ai 40 milioni di euro.

Seguito, tra le varie, anche dalla Roma, su Laporte si è espresso a Football Insider Gabby Agbonlahor, il quale, dopo aver sottolineato la necessità di concretizzare un’importante entrata ha anche detto di non dover emulare lo stesso errore fatto dai Citizens con Zinchenko e Gabriel Jesus, ambedue approdati all’Arsenal e adesso centralissimi nella lanciatissima squadra di Arteta.