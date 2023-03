Vlahovic dice addio alla Juventus: erede al bacio dalla Premier, Allegri ha detto sì

Vlahovic dice addio alla Juventus, futuro sempre più in bilico per l’attaccante serbo: ecco chi potrebbe essere il sostituto.

Decifrare le prossime mosse di mercato della Juventus è esercizio assai difficile, tenendo conto delle vicissitudini giudiziarie che stanno riguardando il club bianconero. La sensazione, come vi raccontiamo da tempo, è che molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. La coppa dalle grandi orecchie, si sa, assicura enormi ricavi, che sarebbero direttamente reinvestiti nella campagna acquisti estiva.

Se la Juventus – penalizzazione o meno – non dovesse finire tra le prime quattro o se non riuscisse a vincere l’Europa League – la vittoria della seconda competizione internazionale per ordine d’importanza garantisce un pass per la Champions – disporrà di un budget inevitabilmente più limitato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E non è da escludere che, per portare nomi grossi alla Continassa, dovrà prima privarsi di uno dei suoi pezzi pregiati. Ma a chi potrebbe rinunciare la Juve? Tutti gli indizi portano a Dusan Vlahovic, che in questa stagione sta disattendendo le aspettative.

Vlahovic dice addio alla Juventus, idea Diogo Jota per l’attacco

Un’annata tormentata per l’attaccante serbo arrivato dalla Fiorentina per circa 80 milioni lo scorso gennaio. Prima la pubalgia, poi la forte discontinuità a livello realizzativo. Nelle ultime partita ha faticato oltremodo il centravanti bianconero, rimanendo spesso a secco.

Una cosa è certa: se Vlahovic dovesse continuare a deludere, la Juventus non esiterebbe a metterlo sul mercato. Del resto, le offerte non mancano per l’ex viola, seguito con attenzione da diversi top club stranieri anche prima che arrivasse a Torino. Stando a quanto riporta Calcionow.it, uno dei possibili sostituti del serbo sarebbe Diogo Jota del Liverpool, versatile attaccante portoghese che non ha il posto garantito nei Reds. Il lusitano piace molto allo stesso Massimiliano Allegri, che darebbe l’ok all’operazione da circa 60 milioni. A quel punto però la Juventus dovrebbe trovare una prima punta, considerando che che Diogo Jota e Vlahovic non ricoprono certo lo stesso ruolo.