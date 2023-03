Calciomercato Juventus, alternativa di lusso: può arrivare al posto di Vlahovic

La Juventus è sempre alla ricerca di rinforzi per la propria rosa, e secondo alcune voci di mercato, potrebbe essere interessata all’acquisto di un profilo in particolare.

Come, infatti, comunicano da ‘Fichajes’, la Vecchia Signora starebbe già lavorando ad un’alternativa a Vlahovic, qualora, appunto, il bomber serbo dovesse salutare la Juventus nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il profilo preso in esamina sarebbe quello di Richarlison, attaccante brasiliano del Tottenham.

Richarlison non solo il Real Madrid: c’è anche la Juventus

L’ipotesi, come riportato dal portale spagnolo, sarebbe quella di puntare su Richarlison qualora dovesse essere venduto Dusan Vlahovic, in una stagione decisamente poco fortunata, per il momento, in maglia bianconera.

L’idea di puntare su Richarlison non sembra peregrina: il calciatore brasiliano, infatti, è in grado di ricoprire diverse posizioni offensive, dal centro all’ala sinistra, fino ad arrivare alla posizione di punta centrale. Inoltre, Richarlison, classe 1997, è un giocatore dalle grandi potenzialità e dotato di una grande tecnica, in grado di fare la differenza in campo. La Juventus, tuttavia, non sarebbe l’unica squadra ad essere interessata al calciatore del Tottenham: come confermato infatti, anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui. Il club spagnolo, infatti, sta cercando un sostituto per Karim Benzema, attaccante francese che sta iniziando a dare segni di cedimento fisico e avrebbe messo nel mirino sia il bomber bianconero che quello del Tottenham. L’acquisto di Richarlison potrebbe essere un’ottima mossa per la Juventus, che avrebbe bisogno di un giocatore in grado di fare la differenza in fase offensiva. Tuttavia, al momento, si tratta solo di voci di mercato e bisognerà aspettare per vedere se ci saranno sviluppi concreti in merito. Tutto rimandato, quindi, al mercato estivo.