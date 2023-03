Vlahovic, il tifoso della Juve non lo perdona: 20mila euro in fumo per ‘colpa’ sua

Il caso del tifoso e della scommessa persa per “colpa” di Vlahovic e già diventata virale: scopriamo cos’è successo.

La scommessa di un tifoso è già diventata virale, infatti, direttamente dell’agenzia Eurobet di via Dante a Bagheria, in provincia di Palermo, un tifoso aveva scommesso sul 4-2 della Juventus contro il Torino: durante il derby della Mole. La scommessa però non prevedeva solo il risultato esatto del match, ma anche che il giocatore che doveva andare a segno, cioè Dusan Vlahovic. Ebbene, il derby ebbe poi quel risultato esatto ma…

Vlahovic non fu tra i marcatori della gara. Una situazione che ha generato un caso diventato virale nei social per una delle perdite più clamorose degli ultimi tempi, infatti, lo scommettitore avrebbe potuto vincere ben 10.000 euro nel caso, appunto, avesse dovuto segnare anche il bomber serbo.

Due scommesse perse per un gol mancato di Vlahovic: il caso social è diventato virale

Come detto poc’anzi e come viene riportato dal portale ‘Agimeg.it, l’evento è diventato talmente virale da essere considerato un vero e proprio caso mediatico. Questa storia, però, non è ancora finita qui. Lo stesso cliente – tifoso della Juventus -, nel weekend appena trascorso che ha visto i bianconeri vincere di nuovo per lo stesso risultato contro la Sampdoria, ha di nuovo puntato sul risultato esatto di 4-2 e pure in questo caso è mancato di nuovo il gol di Vlahovic.

Questa volta il premio era leggermente ridimensionato, il cliente avrebbe vinto, si fa per dire, soltanto 8.500 euro che sommati ai precedenti 10.000, portavano ad un totale di quasi 20.000 euro. Certamente una sfortunata rara che non è rimasta indifferente ai social da cui è uscito il caso -ormai- virale del tifoso che era quasi riuscito a vincere ma ha perso per i mancati gol del bomber serbo con il numero 9.