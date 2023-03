Lo hanno messo alla porta: ritorna alla Juventus per 20 milioni

Addio e gran ritorno alla Juventus: 20 milioni per uno dei colpi più importanti del prossimo calciomercato estivo.

Il momento attuale della squadra di Allegri resta delicato ma comunque caratterizzato da una diffusa consapevolezza di star facendo comunque il possibile per salvare ciò che resta degli obiettivi annuali, al netto di una penalizzazione ‘ignorata’ da Allegri fin qui, nella speranza di poter vedersi restituiti i quindici punti sottratti ai bianconeri per i motivi ormai noti a tutti.

Come sovente evidenziato dallo stesso allenatore, infatti, la squadra deve pensare ai punti concretizzati sul punto, senza abbattersi per la posizione in classifica e anzi guardando a quanto di buono fin qui raccolto, nel pieno rispetto di una mentalità che ha sempre contraddistinto il livornese, quella del guardare il bicchiere mezzo pieno.

Questo non si traduce in una mentalità mediocre ma, piuttosto, nella ricerca di una serenità e una calma fondamentali per affrontare in modo degno una stagione difficile ma che presenta ancora in grembo i giusti presupposti per poter raccogliere qualcosa di importante.

Addio e gran ritorno alla Juventus: Morata 3.0 per 20 milioni

In attesa di comprendere in che modo la dirigenza opererà sul mercato e quali saranno le sentenze future sulle tante questioni legali che stanno attanagliando il mondo bianconero, emergono importanti aggiornamenti dalla Spagna circa le possibili mosse estive.

Un po’come sta accadendo da diversi anni a questa parte, ci saranno sicuramente novità in entrata e in uscita, alla luce delle diverse defezioni palesate da giocatori che potrebbero salutare per motivi tecnici o squisitamente contrattuali, come nel caso di Cuadrado o Rabiot.

Al contempo, si inizia a guardare anche alle possibili e papabili occasioni di mercato. Particolare attenzione va rivolta allo scenario descritto da Todofichajes.com, a detta del quale Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid tra qualche mese.

Questo alla luce del contratto in scadenza nel 2024: i Colchoneros chiedono 20 milioni di euro e su di lui potrebbe esserci l’affondo della Juventus ma anche del Barcellona.