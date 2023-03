Calciomercato Juventus, salta l’affare gratis: maxi incrocio europeo

Sfuma l’affare a parametro zero per la Juventus: si inserisce un’altra big che beffa i bianconeri

La Juventus continua a monitorare le situazioni di mercato, per cercare di arrivare agli obiettivi individuati per la prossima estate.

Sono diversi i nomi che la società ha individuato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Diversi big bianconeri sono in scadenza a fine stagione e potrebbero lasciare il club a zero a giugno: da Alex Sandro a Cuadrado e Rabiot. Anche per questo la Juventus deve farsi trovare pronta e sta già lavorando per rimpiazzarli. Soprattutto sulle corsie esterne sono diversi i nomi valutati in questi ultimi mesi, uno su tutti Alejandro Grimaldo. Il terzino mancino classe ’95 del Benfica è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato, non solo per l’interesse delle big di Serie A ma anche di altri top club europei.

Juventus, niente Grimaldo: si inserisce la Real Sociedad

Grimaldo è in scadenza a giugno 2023 col Benfica e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo col club portoghese.

I suoi numeri sono davvero sorprendenti per un terzino: 2 gol e 10 assist in 23 presenze nel campionato portoghese, 2 gol e 3 assist in Champions League. Un perfetto rifinitore che sta facendo la differenza sia in Europa dove il club andaluso ha conquistato i quarti di finale, che in campionato dove conduce a +8 sul Porto. In Serie A Grimaldo piace ormai in maniera visibili a Juventus, Inter e Milan. Anche il Napoli, però, in maniera silenziosa, avrebbe effettuato dei primi sondaggi per il terzino. In Spagna davanti a tutte c’è il Barcellona che lo vede come erede di Jordi Alba. In Premier League, invece, Wolverhampton e Bornemouth lo seguono da vicino. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, Grimaldo sarebbe finito nel mirino della Real Sociedad, club che è reduce dalla sconfitta nell’andata degli ottavi di Europa League contro Roma di José Mourinho e che dovrà provare a giocarsi il passaggio del turno al ritorno.

Dal Portogallo, però, filtra ottimismo sul rinnovo del calciatore spagnolo, col Benfica che metterebbe sul piatto un rinnovo da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus, oltre ad eventuali premi alla fine. Il futuro di Grimaldo è ancora incerto ma per la Juventus la strada diventa tortuosa. La concorrenza adesso è fitta e sempre più squadre sono sulle tracce del terzino valenciano che sta stupendo tutti con le sue prestazioni.