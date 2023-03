Esonero a un passo, addio alla Juve super quotato: Allegri sa già la nuova squadra

Calciomercato Juventus, un valzer di panchina con destinazione già “svelata”. Tutti i dettagli della prossima stagione.

Quale sarà il futuro di Allegri ma soprattutto chi sarà il prossimo tecnico, in caso di addio di Allegri, adesso si è fatta chiarezza e le indiscrezioni in arrivo non lasciano più dubbi.

Come scrivono, infatti, da ‘Paddy Power’ la quota per il possibile passaggio di Massimiliano Allegri nella squadra che, attualmente, allena Antonio Conte, il Tottenham, è data a quindici volte la posta: una cosa che, secondo l’indiscrezione, certificherebbe l’esonero di Antonio Conte nella prossima stagione.

Conte lascia il Tottenham e ci va Allegri

Conte potrebbe quindi lasciare la guida tecnica del Tottenham andando in scadenza di contratto proprio a fine stagione. L’ormai inevitabile verdetto è ormai sempre più vicino. Al suo posto potrebbe andarci Massimiliano Allegri. Un cambio di panchine che crea un vero e proprio effetto valzer, con Conte che, in caso di addio proprio dal Tottenham, sarebbe sempre più vicino alla Juventus.

Da capire, quindi, la fattibilità delle operazioni, tenendo presente che i bianconeri dovranno capire come si evolverà il loro finale di stagione e con quei quindici punti da riprendere ancora in forse. Certamente il ritorno di Conte non dovrebbe garantire la qualificazione europea, Antonio tornerebbe a prescindere per inaugurare un nuovo ciclo fondato sostanzialmente sui giovani. Non ci resta che attendere ulteriori mosse per capire la fattibilità dell’operazione.