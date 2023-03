Ultim’ora Ansa | Santoriello-Juventus: ha fatto un passo indietro

Juventus, ultim’ora direttamente dall’Ansa. Ora il il pubblico ministro avrebbe fatto un passo indietro: tutti i dettagli del caso.

Come viene comunicato dall’ultima indiscrezione di ‘Giovanni Albanese’ sul suo profilo Twitter, ci sarebbero novità importanti direttamente dall’Ansa.

Secondo Ansa, infatti, il pubblico ministero Ciro Santoriello , della Procura di Torino, avrebbe deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla Juventus .

Juventus, dall’Ansa l’annuncio: “Avrebbe deciso di astenersi”

La decisione, si legge proprio dal post, è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video in cui si professava tifoso del Napoli. Novità certamente importanti dell’ultim’ora.

Intanto la Juventus si sta concentrando per i prossimi obiettivi, dopo la sosta, i bianconeri avranno importanti sfide in agenda: iniziando proprio con la sfida cruciale in Coppa Italia contro l’Inter, come sappiamo, un obiettivo dichiarato dalla dirigenza e anche dallo stesso allenatore Massimiliano Allegri. Staremo a vedere come andrà a fine ma intanto non ci resta che attendere i prossimi incontri, anche il campionato diventerà cruciale, nonostante la penalizzazione del -15, i bianconeri, sono comunque verso la possibile qualificazione in Champions League viste le diverse vittorie consecutive maturate proprio in campionato. Allegri adesso ha più obiettivi da perseguire: dalla Coppa Italia, all’Europa League e alla qualificazione in Champions League. Per il momento sono ancora tutti alla portata.