Calciomercato Juventus, parte la rivoluzione: due gioielli dalla Serie A

Rivoluzione totale in casa Juventus: mercato proiettato sui giovani di Serie A per ringiovanire la rosa: ecco i nomi caldi

La Juventus ha già in mente un piano di ringiovanimento per tornare ad essere competitiva dalla prossima stagione.

Uno dei primi obiettivi della società bianconera è quello di svecchiare le corsie esterne. Sia Alex Sandro da una parte che Juan Cuadrado dall’altra sono in scadenza a giugno 2023 ed entrambi, salvo clamorose sorprese, non rinnoveranno. Per questo motivo la Juventus ha già in mente diversi profili che potrebbero prendere il loro posto. Alcuni sono giocatori molto ambiti nel panorama europeo e difficili da avvicinare, uno su tutti Alejandro Grimaldo del Benfica. Altri, invece, sono operazioni fattibili per la società. Intanto a fine stagione tornerà a Torino Andrea Cambiaso. Il terzino sinistro classe 2000 si è messo in mostra nella scorsa a stagione al Genoa e anche con la nazionale U21. Quest’anno sta vestendo la maglia del Bologna anche se il cartellino è di proprietà della Juventus che a gennaio ha provato ad anticipare i tempo e riportarlo alla base. Il Bologna, però, non avendo il tempo di trovare sostituti, ha fatto resistenza, riuscendo a trattenerlo fino al termine della stagione.

Da giugno, però, Cambiaso sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus che, però, vuole arricchire ulteriormente le fasce, trovando giocatori adatti sia per una difesa a 4 che per il ruolo di esterno a tutta fascia.

Juventus: assalto ad Holm dello Spezia, piace anche Carlo Augusto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘TuttoSport’, la Juventus sarebbe nuovamente sulle tracce di Emil Holm, giovane talento classe 2000 dello Spezia.

Il terzino svedese è arrivato in estate in Serie A e ha avuto già un grande impatto, collezionando un gol e 2 assist. Anche la Roma lo ha messo nel mirino e ha iniziato i dialoghi con lo Spezia in occasione dell’affare Shomurodov. Non è da sottovalutare neppure l’interesse dell’Inter che in estate avrà bisogno di rinnovare la corsia di destra, visto il rendimento molto negativo di Denzel Dumfries. Al momento, però, la Juventus sembra in vantaggio per il terzino destro svedese. La società, però, spazia su vari nomi e in Serie A un altro profilo che è finito nel radar dei bianconeri è Carlos Augusto, terzino sinistro rivelazione del Monza di Palladino. Il brasiliano classe ’99 ha avuto un impatto devastante in Serie A, collezionando 5 gol e 4 assist. Incarna le caratteristiche dell’esterno moderno, fisico, veloce e forte tecnicamente, oltre che con un grande fiuto del gol.