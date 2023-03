Allarme Nazionali, top player KO: a rischio per Juventus-Inter

Gli impegni in rapida successione con le Nazionali potrebbero mescolare in maniera importante le carte in tavola. Infortunio in nazionale.

Dopo la pausa per le Nazionali, la Juventus sarà attesa da un vero e proprio tour de force tra Campionato, Europa League e Coppa Italia. Banchi di prova importanti che vedranno nel doppio confronto con l’Inter in Coppa Italia uno snodo cruciale.

A tal proposito da attenzionare le ultime notizie legate alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il match con la Croazia per un problema fisico. Stando alle prime diagnosi, la mezzala turca, che Inzaghi ha impiegato in pianta stabile come regista davanti alla difesa in questa stagione, dovrebbe aver rimediato un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Impossibile conoscere con esattezza (eventualmente) i tempi di recupero, per i quali saranno necessari gli esami approfonditi del caso. Una brutta notizia per l’Inter, dal momento che Calhanoglu si è guadagnato un ruolo da titolare nello scacchiere nerazzurro a suon di prestazioni solide e convincenti. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno comunicati ufficiali in merito.

Ricordiamo che Juventus-Inter, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, è in programma il 4 aprile all’Allianz Stadium mentre il match di ritorno andrà in scena il 26 aprile. Stando così le cose, l’ex Milan potrebbe vedersi costretto a saltare la sfida di Torino, in quello stesso stadio nel quale poco meno di un anno fa mise a segno il gol che fermò l’irresistibile rimonta della compagine di Allegri in campionato.