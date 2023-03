“Sei milioni a stagione”: anche per la Juventus è solo un ricordo

By

Calciomercato Juventus, è solo un vecchio ricordo anche per i bianconeri. Arriva l’annuncio sullo stipendio che tramortisce la squadra di Allegri e non solo.

Quest’ultima è in questa fase molto concentrata su un presente che non poche indicazioni potrebbe dare sul futuro, delineando una strada dalla quale potrebbe passare il percorso prossimo nonché le scelte societarie da tanti punti di vista, seppur con la consapevolezza che queste passeranno per gli ormai noti e attesi responsi sulle tante questioni che stanno gravando sul club.

In attesa di novità ufficiali e determinanti, diversi aggiornamenti abbracciano un calciomercato che anche in casa Juventus potrebbe comportare diversi cambiamenti, da plurimi punti di vista. Le considerazioni di carattere economico e la prossimità di alcune scadenze contrattuali porteranno certamente anche a diversi addii, destinati a rappresentare a loro volta matrice per nuovi interventi sul fronte delle entrate.

Calciomercato Juventus, Ndicka chiede uno stipendio monstre

Tanti i reparti da puntellare per continuare il ricambio generazionale e, ancora, corroborare lo scacchiere di Allegri con forze fresche che permettano di ovviare alle defezioni palesate nel corso di questa stagione. Non poca attenzione, tra le tante, sarà rivolta anche alla questione difensore, alla luce della necessità di trovare un degno compagno di reparto a Gleison Bremer, che possa crescere con lui e formare una coppia per tanti anni.

I nomi sondati su questo fronte sono tanti: tra essi si ricordi anche il nome di Evan Ndicka, destinato però con ogni probabilità ad essere depennato dalla lista degli obiettivi della Juventus e non solo. Il difensore in scadenza con l’Eintracht Francoforte, seguito anche dalla Roma e tanti altri top club di Europa, intende approfittare di questa situazione di vantaggio assicuratagli dalla sua posizione da svincolato.

Chiede infatti 6 milioni di euro all’anno, una cifra che, almeno in Italia, in poche sembrano in grado di raggiungere. A riferirlo è Ciro Venerato nel corso della trasmissione RAI, Tg Sport.