Saltano due teste, 35 milioni in fumo: fulmine a ciel sereno Juventus

Calciomercato Juventus, 35 milioni in fumo e doppio addio: la prima ufficialità ha ormai fatto il giro del mondo.

Queste ultime settimane si stanno rivelando non poco ricche di sorprese e sembrerebbero essere in grado di poter apparecchiare gli scenari giusti per profilare importanti cambiamenti in vista della prossima estate. Il trimestre giugno-agosto 2023, alla luce delle ultime novità, infatti, potrebbe arrecare non pochi cambiamenti, in casa Juventus e non solo.

La squadra di Allegri, fin qui, ha dimostrato grande capacità di restare concentrata sui propri obiettivi, mettendo da parte le varie difficoltà incontrate ma altrettanto consapevole di poter andare incontro ad un periodo che non poche novità potrebbe generare da tanti punti di vista. Questo soprattutto alla luce delle sentenze relative alla questione plusvalenze nonché delle possibili novità non legate direttamente alla Vecchia Signora che potrebbero però riflettersi anche in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, anche Paratici traballa: 35 milioni a rischio

A livello europeo stiamo infatti assistendo ad una massiccia fase di cambiamenti, abbraccianti ad esempio l’esonero di Nagelsmann e l’immediato approdo di Tuchel alla corte del Bayern, passando per le avances brasiliane ad Ancelotti o, ancora, all’esonero di Antonio Conte dal Tottenham.

Proprio quest’ultimo scenario rappresenta uno di quelli in grado di generare maggiore attenzione in casa Juventus. Questo non solo nell’ottica di un possibile ritorno del leccese a Torino, previo però un ad oggi improbabile addio di Allegri, quanto, piuttosto, anche di uno scenario legato ad un’altra conoscenza juventina.

Secondo il The Telegraph, infatti, ci sarebbero attualmente anche dei dubbi sulla permanenza di Paratici a Londra: questo si potrebbe riflettere anche nella decisione di non esercitare il riscatto per Dejan Kulusevski di 35 milioni di euro. L’ex Atalanta, giusto ricordarlo, era stato fortemente voluto da Conte e il suo approdo venne propiziato proprio dall’ingerenza del ds di cui tanto si sta parlando in questo periodo.