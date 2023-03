L’urlo dell’Apache, il ritorno di Tevez alla Juve: nuovo ruolo già deciso

L’urlo dell’Apache, l’ex bianconero è alla ricerca di una nuova sfida professionale dopo la breve esperienza al Rosario Central.

Uno dei grandi protagonisti del decennio d’oro bianconero, quello dei nove scudetti di fila e delle due finali di Champions League, è senz’altro Carlos Tevez. Pochi come l’argentino hanno saputo scaldare i cuori dei tifosi della Juventus a suon di gol e giocate clamorose.

L’unico rammarico è che l’Apache, questo il soprannome del nativo di Ciudadela, non sia arrivato prima a Torino. Tevez ha infatti indossato per la prima volta la maglia bianconera a ridosso dei 30 anni dopo le esperienze in Inghilterra con il West Ham e con i due club di Manchester. Alla Juve è rimasto per sole due stagioni prima di farsi prendere dalla nostalgia e tornare in Argentina al suo amato Boca Juniors. Ma sono state annate intense, in cui l’attaccante classe 1984 si è espresso ai massimi livelli, collezionando 66 presenze e 39 gol. Una media pazzesca per uno che di mestiere non faceva certo la prima punta. A distanza di un anno dal ritiro Tevez ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore: risale allo scorso giugno l’accordo con il Rosario Central, il club in cui ha mosso i primi passi anche il bianconero Angel Di Maria.

L’urlo dell’Apache, la Juventus potrebbe inserire Tevez nello staff tecnico

La prima esperienza di Tevez in panchina è durata però soltanto pochi mesi. Lo scorso novembre, dopo una serie di risultati negativi, l’Apache ha gettato la spugna rassegnando le dimissioni.

🚨La #Juve ha sondato anche #Tevez come elemento da inserire nello staff tecnico della squadra pic.twitter.com/KAUapzFYW7 — Samuele Nava (@SNavaTweet) March 28, 2023

“Informo la gente di Central che mi faccio da parte – queste erano state le sue parole prima di lasciare il Rosario Central – Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questi mesi. Non voglio essere un ostacolo in mezzo alle elezioni. Non mi è piaciuto che il mio nome sia usato per la politica del club. La cosa più sensata è farsi da parte”. Per il momento Tevez è fuori dal mondo del calcio ma potrebbe farvi ritorno a breve. Secondo il giornalista Samuele Nava, infatti, la Juventus starebbe vagliando anche il suo nome tra gli elementi da inserire nello staff tecnico. Una notizia che non può non fare piacere al popolo bianconero.