Calciomercato Juventus, lascia dopo sette anni: “Entusiasta della nuova esperienza”

Calciomercato Juventus, era nell’aria ma adesso ha deciso. Futuro già scritto per il pupillo di Pep Guardiola.

Doveva essere ancora deciso il suo futuro ma adesso la destinazione è già scontata. Proprio la squadra che più si addice con le sue caratteristiche e che gli permetterà, dunque, un importante finale di carriera.

Come era già stato anticipato qualche giorno fa, nel futuro di Gundogan pupillo del centrocampo del Manchester City, potrebbe esserci proprio il Barcellona di Xavi che l’ha identificato come assoluta priorità.

Gundogan arriva in estate: Xavi gongola

Come comunicano dal portale estero’ Football insider’, il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan lascerà il Manchester City durante la prossima finestra di trasferimento estiva per unirsi al Barcellona di Xavi. Xavi ha richiesto esplicitamente il trasferimento di Gundogan per la sua duttilità nel ruolo di centrocampista, che lo rende un’aggiunta preziosa alla rosa del Barcellona.

D’altra parte, il trasferimento in Spagna potrebbe essere visto come una grande opportunità per Gundogan di giocare in una delle squadre più prestigiose al mondo e di lavorare sotto la guida di Xavi, uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio che ha scritto la storia del club spagnolo. La possibile partenza di Gundogan dal Manchester City rappresenterebbe una grande perdita per i campioni inglesi in carica, ma la squadra di Pep Guardiola ha dimostrato di essere in grado di sostituire i propri giocatori chiave con successo in passato. Ovviamente, in tal caso, anche la Juventus sarebbe, adesso, ufficiosamente esclusa dalla trattativa visto che si era interessata al giocatore.