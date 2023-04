Juventus da record, non era mai successo: UFFICIALE, sono 3527!

Juventus da record, il dato è UFFICIALE: prima d’ora non era mai successo. Il popolo bianconero è sempre più unito

L’altro record resisteva, addirittura, dal 2017. Da aprile del 2017. Quindi sei anni fa: la Juventus vinceva, dominava in Italia, faceva la voce grossa in Europa. Insomma, erano altri tempi. Semplici per tutti.

Adesso le cose sono cambiate. Adesso la Juve si è beccata quindici punti di penalizzazione, non ha vinto lo scudetto lo scorso anno e non lo vincerà nemmeno quest’anno, è attesa da un mese di aprile di fuoco sia in campo sia nei tribunali. Tutti motivi per vedere la gente distaccata, i tifosi un po’ più lontani, perché sappiamo benissimo come molti sono come le bandiere al vento. Ebbene, in un momento particolare come questo, dove tutto potrebbe anche andare a rotoli, il popolo bianconero si compatta, vicino, unito. Così come la coreografia di ieri sera allo Stadium.

Juventus da record: al Museum numero massimo di visite

Sì, ieri, il J|Museum ha fatto registrare il nuovo record di visite giornaliere. Sono stati 3.527 i visitatori in un solo giorno. Mai prima d’ora era successo. Un segno di vicinanza importante da parte dei tifosi della Juventus, magari spinti anche dalla presenza di Del Piero che chissà, molti speravano o sognavano di poter incrociare.

Com’è e come non è, i numeri rimangono e sono importante. Nel 2017, come raccontato prima, erano stati in 24 ore ben 2.409 le persone che avevano deciso di visitare il museo della Vecchia Signora. Un numero altrettanto alto. Ma da ieri è passato in secondo piano, il primo degli ultimi direbbe qualcuno.