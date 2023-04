Juventus, Chiesa e quei fastidi fisiologici: la scelta in vista dell’Inter

Juventus, dopo la visita in Austria Chiesa si sente decisamente più tranquillo. Ecco la scelta di Allegri in vista della sfida contro l’Inter

Ieri sera contro il Verona è stato il grande assente. Si sapeva: Allegri lo aveva comunicato in conferenza stampa il giorno prima. Ma il fatto che Chiesa, manchi ancora dopo un anno dal terribile infortunio dell’Olimpico, fa ancora notizia.

Nelle ultime settimane, prima della sosta, l’attaccante della Juve ha accusato dei fastidi che lo hanno “costretto” ad andare in Austria dove è stato visitato dal dottor Fink, il luminare che lo aveva operato. Sono stati esclusi dei problemi gravi. E adesso Chiesa sotto l’aspetto mentale è tranquillo anche se, ancora, sente dei dolorini che non lo fanno spingere al massimo di quelle che sono le sue possibilità. Dolorini però che sono fisiologici e fanno parte del recupero. E, secondo quanto riportato da Sky Sport, non c’è nessun timore e nessuna apprensione.

Juventus, la scelta per Chiesa in vista dell’Inter

Sul campo, e non solo, per la Juventus, il mese di aprile sarà ricco di impegni. Già martedì sera c’è l’Inter per la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Una sfida che i bianconeri vogliono vincere contro la rivale storica.

Non ci sono al momento delle notizie ufficiali, ma Chiesa si sta allenando sul campo e potrebbe anche essere convocato per il prossimo match. Poi, nel fine settimana, ci sarà la Lazio all’Olimpico e poi la prossima settimana c’è l’andata dei quarti di finale di Europa League. Molti quindi gli impegni ravvicinati che devono essere affrontati al meglio. E con un Chiesa in più in campo, ma anche solamente a disposizione e pronto a spaccare la partita, le cose potrebbero essere meno complicate.