Calciomercato Juventus, nuovo vecchio bomber: 28 milioni ‘sensati’

Calciomercato Juventus, i soldi adesso avrebbero un senso. Riscatto pronto per il nuovo vecchio bomber: i dettagli.

Come scrivono dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, adesso, la Juventus sembra più decisa che mai a perseguire il proprio obiettivo, cioè il riscatto del bomber.

Una media gol spaventosa negli ultimi periodi che ne sancisce l’importanza inequivocabile. L’attaccante sta dimostrando che vale tutti i soldi del riscatto e nessuno come lui, in questo momento, alla Juventus sta realizzando così tanto in fase offensiva. Ora la dirigenza sembra concorde a proseguire nel cammino insieme. Con il proprio bomber.

La Juventus riscatta Kean: 28 milioni il prezzo

Il bomber italiano sta dando dimostrazione di essere il perfetto interprete dell’attacco. In questo momento superiore anche a Vlahovic, almeno in fase realizzativa. Tornato alla Juventus proprio per fare la differenza, la crescita dimostrata negli ultimi mesi sta dando ragione ad Allegri. Kean è un valore aggiunto a questa squadra e le sue prestazione ne sono l’esatta conferma.

Pertanto, come scrivono dal quotidiano nazionale, per l’attaccante italiano, la pista del riscatto, sembra sacrosanta. Attendiamo ulteriori sviluppi che sicuramente arriveranno nelle prossime settimane. Ma adesso la dirigenza sembra più che decisa a continuare con lui, per lungo tempo, vista anche l’ancora giovane età. Non ci resta che attendere l’ufficialità ma i giochi sembrano già fatti, anche per volere dello stesso allenatore che sta dando un grosso contributo alla crescita di questo giocatore.