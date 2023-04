Juventus, aggiornata la quota Scudetto: penalizzazione cancellata

Juventus, il mondo bianconero attende con ansia la decisione del Collegio di Garanzia del Coni: ci “credono” anche i bookmaker.

No, non si può parlare di campionato riaperto. La severissima lezione che il Milan ieri sera ha impartito al Napoli, finora dominatore indiscusso del campionato, non riduce minimamente le chance di scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti. E come potrebbe, visto che i partenopei restano a +16 sulla seconda in classifica, la Lazio.

Certo, rimane un duro colpo per una squadra che finora sembrava non avere punti deboli, alla luce di quello che ha fatto vedere in campo nazionale e internazionale. Il Napoli, ricordiamolo, prima della batosta coi rossoneri di Stefano Pioli aveva perso solo due partite: la prima contro l’Inter al rientro dalla lunga sosta per i Mondiali e la seconda con la Lazio dell’ex di Maurizio Sarri, entrambe per 1-0. Psicologicamente però potrebbe togliere qualche certezza a Kvaratskhelia e compagni in vista dell’imminente doppia sfida nei quarti di Champions League con il Milan. Napoli che in ogni caso – come confermano anche gli stessi bookmaker – è il candidato principale per il tricolore. E solo un cataclisma potrebbe impedire agli azzurri di laurearsi per la terza volta nella loro storia campioni d’Italia.

Juventus, i bianconeri ricompaiono tra le quote antepost

Per gli allibratori il Napoli resta il grande favorito e non potrebbe essere altrimenti dopo aver accumulato un vantaggio tale sulle inseguitrici. Dal mondo degli scommettitori, tuttavia, arriva una “notizia” tutt’altro che banale anche per la Juventus.

Dopo la sentenza della Corte federale che ha penalizzato i bianconeri di quindici punti per il caso plusvalenze, i bianconeri di Massimiliano Allegri non figuravano più tra le quote antepost della vittoria dello scudetto. A partire dalla giornata di oggi, invece, si può di nuovo puntare sulla Signora campione d’Italia. Un eventuale successo della Juventus vale 35 volte la posta per Goldbet, quota decisamente meno alta rispetto a quelle di Lazio, Milan e Inter. Che, senza la penalizzazione, sarebbero alle spalle di Madama.