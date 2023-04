Intervento folle dell’arbitro: UFFICIALE, dodici giornate di squalifica!

Il calcio è uno sport che attira milioni e milioni di persone in tutto il mondo e spesso i tifosi si trovano a parlare delle decisioni prese dall’arbitro.

Un lavoro non certo semplice quello del direttore di gara, che si trova a dover decidere sulle sorti di una azione nel giro di pochi decimi di secondo. Quante volte si parla di un episodio, a volte per settimane, a volte addirittura per anni. La moviola è stato al lungo al centro del dibattito sportivo.

Oggi il Var dà senz’altro una mano ai direttori di gara, coadiuvati dai colleghi. Ma anche con l’ausilio della tecnologia le polemiche per alcuni episodi non mancano di certo. E non solo in Italia.

In Messico l’arbitro colpisce un giocatore: fermato per 12 turni

La storia che arriva dal Messico e del quale si parlerà in questi giorni non è affatto comune, arriva dal Messico e l’ha riportata “Foot Mercato”. E’ una storia che riguarda un direttore di gara, ma questa volta non farà parlare un suo fischio, bensì un intervento.

Cómo árbitro de fútbol llanero en México.

El árbitro de Fernando Hernández le dio rodillazo a Lucas Romero… México hermoso pic.twitter.com/FinyTzJBA6 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 2, 2023

Nel campionato del paese sudamericano infatti l’arbitro Fernando Hernandez, designato per il match tra America e Leon dello scorso 1 aprile, si è reso protagonista di un episodio alquanto insolito. Ha colpito infatti il calciatore Lucas Romero con una ginocchiata, dopo che era stato accerchiato dalle proteste dei calciatori. E per questo motivo è stato sospeso dalla federazione messicana per la bellezza di dodici partite. Un episodio simile si ricorda qualche anno in Francia, quando l’arbitro Chapron, per un episodio simile, era stato fermato sei turni.