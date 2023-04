Formazioni ufficiali Juventus-Inter, Di Maria-Vlahovic: Allegri ha sciolto le riserve

La Juventus si sta rilanciando alla grande in campionato, ma questa sera è attesa da una grande sfida davvero tutta da seguire.

I bianconeri infatti tra poco dovranno vedersela contro l’Inter in una partita valida come semifinale d’andata della Coppa Italia. Una sfida molto delicata sia per questioni di ambizioni che per il significato che riveste questa partita, alla quale i tifosi tengono molto. Inutile sottolineare come l’obiettivo sia quello di portare a casa la vittoria per porsi in una situazione di vantaggio in vista del ritorno.

Se da un lato è vero che l’Europa League rappresenta al momento il portone dal quale accedere alla prossima Champions League, dall’altro non bisogna mollare l’obiettivo Coppa Italia. Sarebbe fondamentale alzare questo trofeo. Senza dimenticare poi il traguardo del quarto posto in serie A. Il gap dalle rivali si è ridotto e c’è ancora l’opportunità di tornare in corsa. E poi non bisogna dimenticare che la Juventus ha presentato ricorso contro la penalizzazione di 15 punti e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l’esito. Che, se positivo, ribalterebbe tutto.

Juventus-Inter, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Mister Allegri ha preso dunque le sue decisioni finali riguardo l’undici da mandare in campo per questa sfida così importante. In attacco gioca Vlahovic, supportato da Di Maria. A centrocampo c’è la conferma di Fagioli, sulle corsie Cuadrado e Kostic. Si ricorda infine che la partita sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Fischio d’inizio fissato per le ore 21.