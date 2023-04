Doppio gancio di Zidane, oltre 50 milioni: Juventus al tappeto

Chi saranno i primi colpi del prossimo calciomercato della Juventus? I tifosi bianconeri aspettano con ansia di capire le mosse del club.

La squadra allenata di Massimiliano Allegri è destinata a sostituire diverse pedine nel corso della prossima estate. Non potrebbe essere altrimenti visto che alcuni giocatori sono destinati a cambiare aria con la fine dell’attuale stagione in corso.

Ovviamente è ancora molto presto per capire chi saranno i prescelti a vestire la maglia della Juventus per il futuro. Alla società avrà senz’altro stabilito già alcuni obbiettivi e dovrà inseguirli nelle prossime settimane per anticipare una concorrenza che è sempre folta e agguerrita. Il mercato del futuro dipenderà anche da come andrà a finire questa stagione, con la Juventus che vuole arrivare in fondo alle tre competizioni nelle quali è in corsa. Tutto questo con l’auspicio di riuscire a conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League.

Juventus, l’obiettivo può sfumare: Zidane vuole Mendy al Psg

La Juve deve cercare dei rinforzi soprattutto nel pacchetto arretrato. Perchè Alex Sandro e Cuadrado si avvicinano alla scadenza del loro contratto e c’è la necessità di trovare i loro eredi. O quantomeno elementi più giovani in grado di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero.

Si sta parlando ormai da tante settimane di diverse alternative, specie per la fascia sinistra, con il club che sta monitorando con attenzione la lista dei futuri parametri zero. Piace molto Grimaldo del Benfica, per il quale potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Potrebbe invece sfumare un altro obiettivo dei bianconeri, vale a dire il laterale del Real Madrid Mendy. Secondo infatti quanto riportato da “El Nacional.cat” infatti Zidane vorrebbe il calciatore con sè qualora fosse chiamato ad allenare il Psg. Il tecnico transalpino stima molto l’esterno ed è pronto a fare questa richiesta ai dirigenti del club della città della Torre Eiffel. Il Real per cederlo chiede non meno di 50 milioni di euro.