Verdetto anticipato: “Restituiti i 15 punti alla Juventus”

Arriva il verdetto anticipato in diretta: “La penalizzazione di 15 punti verrà annullata”. L’avvocato è sicuro

La Juventus attende la sentenza in merito alla penalizzazione dei 15 punti che attualmente vedono la squadra di Allegri fuori dalla Champions League.

Nel caso in cui la Juventus dovesse riavere indietro i punti di penalizzazione, lo scenario della Serie A cambierebbe radicalmente e i bianconeri si ritroverebbero secondi a 59 punti. La Juventus riavrà indietro i 15 punti; questo è stato rivelato dall’avvocato Afeltra, intervenuto ai microfoni di ‘calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch Tv PLAY. L’avvocato Roberto Afeltra si è espresso così in merito alla sentenza nei confronti della Juventus e al possibile scenario dell’immediato futuro: “Condanna della Juventus? Le mie parole non valgono nulla, prendiamo in considerazione il provvedimento che ha dato 15 punti di penalizzazione ai bianconeri. La Juve non è stata condannata per le plusvalenze e la Corte d’Appello Federale esclude che sia oggetto di sanzione. Si devono evitare le compensazioni, cioè i cosiddetti scambi tra i calciatori. Ma questo si vedrà in seguito. La sentenza della Corte d’Appello Federale non può essere confermata“.

Juventus, Afeltra deciso: “La Juventus avrà indietro i 15 punti”

L’avvocato Afeltra ha proseguito poi durante la trasmissione, proseguendo il suo ragionamento sulla situazione della Juventus.

“Il GIP di Torino, rigettando la misura cautelare, ha detto che non ci sono indizi di colpevolezza. Sulle plusvalenze sono state archiviate diverse indagini. Nessuno si aspettava che il TAR potesse entrare a gamba tesa sulla giustizia sportiva. A mio avviso, il 19 aprile con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport o ripartirà il processo da poco oppure la sentenza dei 15 punti di penalizzazione verrà annullata senza rinvio per la Juventus”. Anche Roma, Lazio e Salernitana nelle ultime ore sono al centro di alcune questioni extra-campo e hanno i riflettori puntati. Anche su queste tre squadre si è espresso l’avvocato Afeltra: “Non c’è tempo fino a giugno per svolgere tutti i processi. Di conseguenza ogni argomento indirizzato contro la Lazio non può incidere sul campionato di quest’anno.

E’ stata esclusa la rilevanza delle plusvalenze perché manca la norma violata. L’indagine sportiva che dovrebbe derivare da quella penale non può che portare all’archiviazione dell’indagine. Anche con le indagini della Procura di Napoli sono stati tutti assolti. Anche in base a questo fatto, ritengo che Lazio, Salernitana e Roma non corrono alcun rischio”.