Dalla Roma alla Juventus: super affare, Allegri chiude il cerchio

Un big lascia la Roma e diventa un obiettivo della Juventus: si tratterebbe di un ritorno

La Juventus è già proiettata in ottica calciomercato estivo per rivoluzionare la rosa che potrebbe subire diverse modifiche tra entrate e uscite.

Diversi big come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot sono in scadenza a giugno 2023 e nessuno di loro sembra in procinto di rinnovare. Di conseguenza è probabile che a fine stagione alcuni di questi giocatori, se non tutti, possano lasciare Torino a parametro zero. La Juventus è consapevole di questa situazione e si sta già muovendo per trovare le alternative. A centrocampo la dirigenza bianconera sta valutando diversi profili, sia in Serie A che all’estero. La priorità della ‘Vecchia Signora’, però, è quella di rinforzare le corsie esterne per trovare i nuovi eredi di due pilastri come Cuadrado e Alex Sandro. In quel reparto è ormai noto che la Juventus è sulle tracce di Alejandro Grimaldo, in scadenza a fine stagione col Benfica. Il terzino spagnolo, però, è seguito da vicino anche dal Barcellona e per questo i bianconeri stanno monitorando anche altri profili. Nelle ultime ore è spuntata una nuova opzione per la Juve e si tratterebbe di un ritorno.

Juventus, Spinazzola lascia la Roma: può tornare in bianconero

Il giocatore che sarebbe tornato nei pensieri della Juventus è Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma è uno dei migliori della Serie A e uno dei profili italiani più ambiti.

Come riportato dal ‘Daily News’, ci sarebbero i margini per un ritorno di Spinazzola alla Juventus. Il terzino ex Atalanta è cresciuto calcisticamente proprio in bianconero e nella stagione 2018-19 ha vestito la maglia della Juventus in prima squadra, dimostrando di avere la stoffa. In seguito ha anche vinto l’Europeo con l’Italia, se pur abbia subito il più grave infortunio della sua carriera. Dopo un lungo periodo di riabilitazione è tornato in campo in grande forma e ad oggi è uno dei migliori in casa Roma (1 gol e 5 assist). Il classe ’93 ha un contratto fino a giugno 2024 ma i giallorossi stanno valutando di sacrificarlo al termine di questa stagione per monetizzare e per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. La Roma è disposta ad ascoltare nuove offerte e la Juventus potrebbe farsi avanti per riportarlo a Torino. In caso di cessione di Spinazzola, i giallorossi si proietterebbero proprio su Alejandro Grimaldo.