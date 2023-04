Bancomat Juventus, 74 milioni che sbloccano il mercato

La Juventus sblocca due operazioni e si prepara a incassare 74 milioni di euro: doppio accordo ad un passo con due club di Premier League

La Juventus è proiettata sul mercato estivo ma ha tante situazioni interne ancora da risolvere. Alcune riguardano i giocatori in scadenza che non hanno ancora rinnovato, altre quelli attualmente in prestito in giro per l’Europa.

I giocatori in questione sono Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Arthur Melo e Denis Zakaria. Tutti e quattro sono attualmente in prestito e a fine anno si deciderà il loro futuro. Su alcuni di loro, però, la situazione si sta già delineando. McKennie sta vestendo la maglia del Leeds United che al momento è tredicesimo in Premier League, a soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto. Il centrocampista statunitense non ha ancora trovato il suo primo gol con la nuova maglia ma sta disputando una discreta seconda parte di stagione e, in caso di salvezza del club dovrebbe essere riscattato. Situazione diversa, invece, è quella di Dejan Kulusevski.

Juventus: Kulusevski e McKennie a un passo dal riscatto, Zakaria e Arthur ‘scaricati’

Il trequartista svedese classe 2000 è diventato un giocatore importante per il Tottenham. Antonio Conte lo ha voluto fortemente e lo ha reso centrale nel progetto.

Adesso Conte non è più l’allenatore degli ‘Spurs’ ma il ruolo di Kulusevski rimane centrale per il club. In questa stagione ha collezionato 2 gol e 7 assist; non numeri esaltanti ma che non tolgono nulla al valore del giocatore che ha dimostrato di poterci stare in un campionato come la Premier League. Indipendentemente dall’approdo in Champions, Kulusevski potrebbe essere riscattato. il Tottenham ha la facoltà di acquistarlo a titolo definitivo, qualora gli obiettivi non fossero raggiunti. La cifra pattuita con la Juventus per la cessione definitiva è di 35 milioni di euro, pagabili in cinque rate. In caso di raggiungimento di nuovi obiettivi, la cifra potrebbe aumentare di 4 milioni. Insomma, Kulusevski è destinato a vestire ancora la maglia del Tottenham, anche nella prossima stagione.

Sono irrisorie, invece, le possibilità di riscatto per Arthur e Zakaria da parte di Liverpool e Chelsea. Il centrocampista brasiliano non è, di fatto, mai sceso in campo in questa stagione e i ‘Reds’ hanno già deciso di non riscattarlo. Discorso analogo per il Chelsea che non confermerà Zakaria. Lo svizzero ha collezionato 10 presenze tra campionato e coppe e ha anche realizzato un gol in Champions League. Il suo rendimento, però, non soddisfa i ‘Blues’ che a fine stagione lo rispediranno a Torino.