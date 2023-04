Juventus, Vlahovic senza pace e un rientro in gruppo: le ultime da Vinovo

Juventus, Vlahovic è senza pace: Allegri ancora non sa se può utilizzarlo giovedì. Per il tecnico c’è anche un rientro. Le ultime da Vinovo

Dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato, la partita di Europa League contro lo Sporting CP diventa fondamentale per la Juventus, che ha visto la classifica allungarsi e adesso prendersi una qualificazione europea, passando per il campionato, diventa più difficile.

Certo, dalle parti della Continassa sperano che il Collegio di Garanzia del Coni possa ribaltare la sentenza dei quindici punti di penalizzazione. Ma non si può ovviamente stare alla speranza di questo, soprattutto perché, come sappiamo, ci sono altri processi che vedono coinvolta la Vecchia Signora. Quindi sarebbe meglio puntare solamente sulle proprie forze senza guardare ad altro.

Juventus, da Vlahovic e De Sciglio: le ultime prima dello Sporting CP

Certo, non è il momento migliore per Allegri, soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic: secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese l’attaccante serbo anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato.

Insomma, il suo impiego per giovedì sera rimane in forte dubbio. Notizie positive invece arrivano per quanto riguarda De Sciglio: uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri infatti ha lavorato parzialmente con i compagni di squadra e lui contro i portoghesi potrebbe essere a disposizione. Vedremo ovviamente quello che succederà nella giornata di domani e soprattutto quali saranno le dichiarazioni del tecnico bianconero nella consueta conferenza stampa della vigilia. Di solito Max, senza fare pretattica, spiega chi sarà a disposizione o meno. E non crediamo, nonostante possa fare un poco di melina, che cambierà questo atteggiamento domani.