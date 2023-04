Dalla Juventus al Real Madrid: il brasiliano firma gratis

Il big brasiliano è pronto a firmare gratis con il Real Madrid: sfuma il grande colpo per la Juventus. Ancelotti ha la meglio

La Juventus ha tanti obiettivi in ottica mercato in vista della prossima stagione ma molti di questi sono legati all’accesso alla Champions League 2023/2024.

Un requisito necessario per trattenere alcuni big e per attrarre alcuni obiettivi che la società ormai segue da tempo. Non è un segreto che in questo momento storico la Juventus abbia una situazione economica piuttosto difficile che di conseguenza obbliga la società a puntare su giocatori a parametro zero. Uno dei principali obiettivi in questo senso è Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica e ormai proiettato verso un futuro lontano dal club portoghese. Su di lui, però, è forte l’interesse del Barcellona. Un altro giocatore in scadenza che i bianconeri stanno seguendo con particolare attenzione è il centrale francese dell’Eintracht Francoforte, Evan N’Dicka, anche lui in orbita Barça. La Juventus, però, sta seguendo anche un attaccante di grande prestigio che al momento rappresenta più una suggestione. Nonostante sia in scadenza, infatti, su di lui c’è il pressing del Real Madrid che rende l’affare molto più complicato.

Juventus, Ancelotti batte Allegri: Firmino pronto a firmare gratis con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il Real Madrid sarebbe avanti rispetto a tutte le altre big europee per ingaggiare Roberto Firmino.

L’attaccante brasiliano si avvicina al termine della sua bella avventura con il Liverpool, durata ben 8 stagioni in cui ha collezionato una Champions, una Premier, una Supercoppa UEFA, un Mondiale per club e 3 coppe nazionali. Un attaccante straordinario che con Klopp ha raggiunto il massimo del suo splendore, diventato il falso nove moderno per eccellenza. Insieme a Salah e Mané ha portato i ‘Reds’ sul tetto del mondo ma adesso il suo ciclo sembra essere terminato. Firmino ha già annunciato che non rinnoverà e a fine stagione sceglierà la sua prossima destinazione. La Juventus lo sta monitorando da diverso tempo, così come l’Inter. Entrambe le big italiane sperano di trovare uno sbocco ma dalla Spagna confermano che il Real Madrid sarebbe in pole. Firmino è attratto dall’idea di giocare nel club più prestigioso al mondo e di ritrovare alcuni brasiliani compagni di nazionale come Militao, Vinicius, Rodrygo.