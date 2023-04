Juventus-Sporting, Pogba-Vlahovic: UFFICIALE, i convocati di Allegri

Svelati i convocati della Juventus per la sfida di Europa League contro lo Sporting. Arriva l’annuncio di Allegri.

Ecco la lista dei giocatori della Juventus, impegnati per questa sfida europea contro lo Sporting. Una partita che dirà tanto sul futuro dei bianconeri.

C’è tanta attesa per il quarto di finale di Europa League che la Juventus giocherà contro lo Sporting. I bianconeri sono padroni del loro destino europeo, nel doppio confronto contro i portoghesi sarà interessante capire la crescita della squadra che fino a questo momento ha avuto in Europa League un percorso agevole avendo eliminato il Nantes e Friburgo.

Adesso sul cammino della Juventus c’è lo Sporting che ha mandato fuori dalla competizione europea l’Arsenal di Arteta. Una squadra insidiosa, quella portoghese, che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Vecchia Signora. Ecco, intanto la decisione di Allegri in merito ai convocati della Juve per questa sfida d’andata di Europa League.

Convocati Juventus per lo Sporting: le scelte di Allegri

Tutto pronto per la sfida contro lo Sporting. Diramata la lista dei convocati della Juventus, arriva l’annuncio che spiazza i tifosi: ecco la decisione di Allegri su Pogba e Vlahovic, in dubbio fino alla fine a causa di alcuni problemi fisici.

Infatti, come già stato anticipato ieri in conferenza stampa, l’attaccante serbo ci sarà, così come il centrocampista francese tanto atteso dai tifosi bianconeri. Di conseguenza, ecco, la lista completa di tutti i convocati per la gara già più importante del mese: