Calciomercato Juventus, 36 milioni per la giovane promessa: Allegri avvisato

Secondo le ultime notizie riportate da ‘Footballinsider247’, il Leeds United potrebbe cedere uno dei suoi pupilli nella prossima stagione, per la cifra di 36 milioni di sterline. Questa notizia ha subito attirato l’attenzione di diversi club di Premier League e anche di Serie A, tra cui Juventus.

Gnoto a 36 milioni di sterline: occasione dalla Premier

Questa potrebbe essere un’occasione ghiotta per la Juventus, che ha dimostrato interesse per il giocatore già in passato, visto che il giovanissimo classe 2003 Gnoto ha già esordito con la nazionale italiana Mancini e sembra avere il phisique du role per fare la differenza anche nel campionato italiano. Il Leeds è una squadra storica del calcio inglese, potrebbe decidere di cedere il proprio pupillo ma soltanto ad una cifra importante.

Per la Juventus potrebbe essere l’ennesima occasione di lanciare un giovane promettente e, vista l’ancora giovanissima età, ci sarebbe un grossissimo margine di crescita per il futuro. Gnoto ha dimostrato di essere perfettamente adattabile alle dinamiche del calcio italiano e, nonostante l’interesse di altre squadre della Premier League, potrebbe diventare l’acquisto inaspettato ma assolutamente consono. Staremmo a vedere cosa succederà.