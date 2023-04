Guardiola demolisce la Juventus: ha detto no

Guardiola demolisce la Juventus e non solo, arriva il ‘no’ che blocca tutto. Doppio affare congelato, ecco cosa sta succedendo.

C’è sempre maggiore attesa in quel di Torino per le prossime evoluzioni, non unicamente sportive. Dopo la vittoria di misura contro lo Sporing Lisbona, la squadra di Allegri non è riuscita ad ottenere punti sul da sempre insidioso campo del Sassuolo, mancando l’appuntamento che avrebbe potuto permettere, come riconosciuto dallo stesso Allegri, di restare in scia Champions League su un podio che, almeno sulla carta, potrebbe ancora spettare alla compagine bianconera.

Nella giornata di domani, infatti, ci sarà l’udienza ormai da tempo attesissima, non solo in quel di Torino, dalla quale passerà uno spezzone importante delle programmazioni future e, più in generale, delle possibilità del club di continuare un percorso di crescita e risalita dopo anni non proprio semplicissimi.

Da tale sentenza, ovviamente, potrebbero dipendere anche evoluzioni e ponderazioni in ambito di calciomercato, laddove sono diversi i giocatori monitorati, seppur con la consapevolezza di non poter in una fase così delicata fare valutazioni e affondi concreti.

La lista di giocatori finiti nel mirino resta comunque corposa e potrebbe permettere alla dirigenza juventina di avanzare importanti affondi nel prossimo futuro, soprattutto se ci sarà la giusta bravura nel saper fiutare gli scenari giusti in modo tempestivo.

Calciomercato Juventus, doppio addio al Manchester City: Guardiola prova a opporsi

Un po’come accaduto in passato, anche quest’estate sembrano essersi profilati gli scenari necessari per potersi rinforzare a condizioni economicamente vantaggiose, alla luce delle diverse situazioni contrattuali, pure in casa Juventus, che permetteranno di assistere a numerosi addii a costo zero.

Tra i vari, si segnala da tempo la situazione in casa Manchester City, laddove, oltre che a Bernardo Silva, sul quale grava una clausola di 70 milioni di euro, sarebbe stato messo da tempo nel mirino anche Gundogan.

Il valorosissimo centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno e sarebbe più che persuaso dall’idea di approdare al Barcellona, tra i club distintisi per la maggiore veemenza nel sedurlo a dire di sì. Ad oggi, ci sono gli scenari per assistere al suo addio gratis, interessante una Juventus che, come tanti altri club, aveva monitorato tale interessante scenario.

A poter avere un impatto ancora più importante è però soprattutto la volontà di Guardiola che, secondo Football Insider, starebbe cercando di opporsi in modo veemente alla partenza di Gundogan e dello stesso Bernardo Silva.

Due situazioni diverse, con quella legata all’ex Dortmund rappresentante certamente uno scenario più preoccupante e insidioso. Vedremo se Pep riuscirà a far desistere il giocatore, prossimo allo status di free-agent, e arrivato ad un punto quasi finale e sicuramente nodale della sua gloriosissima carriera.