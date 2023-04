Juventus, rinvio a giudizio ufficiale: la nuova richiesta di penalizzazione

Juventus, il rinvio a giudizio è ufficiale: ecco la nuova richiesta di penalizzazione per i bianconeri che intanto si godono i 15 punti

Pochi minuti è arrivata la sentenza ufficiale del Coni: la Juventus deve avere un nuovo processo e, nell’attesa, sono stati restituiti i 15 punti alla formazione bianconera che adesso torna ad essere di nuovo in piena zona Europa.

Se ne riparlerà, di nuovo, col tempo. Ma intanto oggi, per fare un poco di chiarezza, ulteriore chiarezza, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY, durante la diretta Twitch di calciomercato.it l’avvocato Enrico Lubrano. Che ha svelato quelli che saranno i tempi.

Juventus, ecco i tempi nel nuovo processo

I tempi saranno necessariamente molto brevi, realisticamente prima di metà maggio. Il contenuto è un titolo di un film che si dovrà ancora scrivere. Dice di rigettare i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. Ciò vuol dire che quegli accertamenti sono chiusi e sono i più importanti, le loro condotte. Invece accoglie Vellano e Nedved che avevano una posizione più marginale per il fatto di non essere legali rappresentanti e accoglie Juventus nella forma di annullamento con rinvio”.

Ma cosa può succedere? Ecco la sentenza di Lubrano: “Realisticamente si scenderà da 15 a 9. Resta tutto l’impianto, quindi l’80% delle condotte tenute è chiusa. Si riaprono Vellano e Nedved, si riduce la loro sanzione e quella della Juventus. Per quanto riguarda l’interesse dello scudetto 2019 non dovrebbe andare ad intaccare nulla. La decisione è immediatamente esecutiva e la Juventus si vede restituiti tutti i punti, però c’è un tema: non è annullamento secco, ma con rinvio. In questo momento non ha senso restituire i punti alla Juventus in vista di una decisione imminente, è una restituzione transitoria.”