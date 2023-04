Sporting CP-Juventus formazioni ufficiali: Allegri li manda tutti in campo

Tutto pronto ormai per la sfida di Europa League che vedrà oggi la Juventus affrontare lo Sporting CP nel ritorno dei quarti. Le formazioni.

I bianconeri di Massimiliano Allegri si giocano l’accesso alle semifinale del torneo in questa trasferta portoghese. Nel primo round è arrivata una vittoria di misura che ora dovrà essere difesa con i denti, la squadra vuole arrivare fino in fondo e regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi.

La Juventus sta vivendo una fase della stagione molto delicata e non solo per quanto riguarda le questioni di campo. È necessario concentrarsi dunque sulla sfida odierna senza farsi distrarre dal resto. Anche perché lo Sporting è una squadra molto organizzata e farà di tutto per sovvertire il risultato davanti al proprio pubblico. In conferenza stampa mister Allegri ha annunciato di avere ancora un po’ di dubbi legati alla formazione da mandare in campo, soprattutto pensando all’utilizzo di Chiesa dal primo minuto. Poco fa sono state rese note le sue scelte, vediamole nel dettaglio.

Le formazioni ufficiali di Sporting Cp-Juventus

SPORTING CP (3-4-3): Adán; Diomande, Coates, Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Matheus Reis; Trincão, Edwards, Nuno Santos.

JUVENTUS (3-4-2-1) Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Chiesa; Di Maria; Vlahovic.

Dopo il piccolo malore avuto nel match di andata Szczesny torna a difendere i pali della Juventus dal primo minuto. In difesa non è stato confermato il match winner della sfida di giovedì scorso, vale a dire Gatti. Ovviamente intoccabile Rabiot a centrocampista, visto anche lo score del francese. De Sciglio e Alex Sandro sono stati recuperati e convocati, assente Kean per infortunio.