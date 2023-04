Calciomercato Juventus, la magia Mondiale la fa il Barcellona: colpo stellare

Calciomercato Juventus, i blaugrana vogliono sbaragliare la concorrenza e sono pronti a tuffarsi sulla rivelazione della Premier League.

Il Mondiale, si sa, è una vetrina straordinaria, il momento migliore per mettersi in mostra. Nessuna competizione, oltre alla Champions League, garantisce la stessa visibilità.

E Alexis Mac Allister l’ha sfruttata a dovere a dicembre. Il centrocampista argentino di proprietà del Brighton è stato uno dei principali protagonisti del successo dell’Albiceleste in Qatar. Sicuramente meno appariscente di un Messi o un Di Maria, ma artefice di un cosiddetto “lavoro sporco” che ha permesso alla selezione sudamericana di salire per la terza volta in cima al mondo. Mac Allister si sta confermando tuttavia anche in Premier League, dove è approdato nel 2020 dal Boca Juniors. Il figlio d’arte – suo padre come lui giocò nella nazionale argentina – è uno degli uomini di punta dei Seagulls di Roberto De Zerbi, che stanno facendo una stagione straordinaria, tra le migliori di sempre nella storia del club. Pur non avendo lo stesso budget di corazzate come Chelsea e Liverpool, sono tutt’ora in lotta per un posto in Europa, risultato che sembrava impossibile ad inizio torneo.

Calciomercato Juventus, Mac Allister finisce nel mirino di Xavi

Mac Allister ovviamente ha attirato l’attenzione di diverse big d’Europa e lo scorso gennaio è stato accostato pure alla Juventus. Si tratta di un giocatore molto duttile, che potrebbe far decisamente comodo a Massimiliano Allegri.

Il prezzo del suo cartellino ad ogni modo è lievitato ulteriormente dopo l’impresa mondiale e secondo Fichajes.net il Brighton lo lascerebbe partire solo per 80 milioni di euro. Una cifra che al momento è fuori portata per i bianconeri. Dalla Spagna però parlano di un interessamento da parte del Barcellona, che va in cerca di un profilo come il suo. Il problema è che la situazione finanziare del Barça è tutt’altro che florida, motivo per cui bisognerà trovare un altro modo per arrivare al centrocampista nativo di Santa Rosa.