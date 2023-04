Juventus-Napoli, novità clamorose: Allegri lascia tre big in panchina

Novità clamorose per Juventus-Napoli: Allegri lascia tre top player in panchina per il big match contro la squadra capolista di Spalletti.

Al netto delle difficoltà incontrate quest’anno dalla Vecchia Signora e delle tante distrazioni provenienti dalle numerose questioni extracalcistiche che hanno interessato il mondo bianconero nel corso delle ultime settimane, il big match di questa sera non potrà avere un sapore neutrale per i tifosi e gli addetti ai lavori di entrambe le squadre.

Dopo anni di dominio e di sfide dal sapore di scudetto bianconero, per il primo anno la realtà campana arriverà sul prato dell’Allianz con la quasi matematica certezza di concludere la stagione con la conquista del tricolore, lungi, dunque, da quelle ansie di dover trovare i tre punti per imporsi su una Vecchia Signora apparsa assente in una corsa scudetto cui nessuno ha saputo partecipare con la stessa veemenza azzurra.

Questo non cancella però, appunto, il sapore del fascinoso incontro tra due grandi realtà della nostra Serie A, separate fin qui da sedici punti in classifica ma, più in generale, da una storia e un palmares che certamente sorride molto di più alla Juventus che a Lozano e colleghi. Gli spunti di interesse per un incontro storico e da sempre imbevuto di un fascino che si nutre anche della forte competitività sportiva restano comunque numerosi e ci permettono sicuramente di prevedere una gara ricca di spunti di interesse.

Juventus-Napoli, Allegri verso la triplice esclusione di lusso: le probabili formazioni

Allegri e Spalletti arrivano a Juventus-Napoli in condizioni diverse. Il primo consapevole di poter dire ancora la propria in Europa ma con la certezza quasi aritmetica di non poter ambire a posizioni superiori al secondo posto, così come le tante altre inseguitrici azzurre.

Il certaldino, invece, reduce dalla delusione Milan in Champions League, che ha spento le speranze di strappare uno storico pass per le semifinali, è ben consapevole di dover affrontare la partita con l’anelito di ribadire una superiorità palesata nel corso del campionato ai danni della Juventus e non solo. Importante per il Napoli, inoltre, provare a riportare su un percorso rettilineo un andamento divenuto meno costante dopo il poker casalingo rifilato da Brahim Diaz e colleghi a inizio aprile.

Insomma, al netto delle distanze in campionato e della consapevolezza che si tratterà di un Juventus-Napoli meno decisivo ai fini di una lotta scudetto quest’anno combattuta dal Napoli solo contro sé stesso, il big match di stasera resta ricco di fascinosi ingredienti, legati anche ad un orgoglio che certamente contraddistinguerà i protagonisti di entrambe le sponde.

Ad alimentare l’attenzione mediatica in queste ore preliminari potrebbero inoltre essere anche le possibili scelte di Allegri, molto probabilmente intenzionato ad escludere dal primo minuto tre top player, anche alla luce dei dispendi avvenuti contro lo Sporting Lisbona giovedì.

Questo, infatti, il possibile schieramento della Juventus: Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Milik.