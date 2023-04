Inter-Juventus, KO tecnico: decisione choc, cambia campionato

Inter e Juventus verso il ko tecnico per il big a parametro zero: assalto lampo dalla Premier League

La Juventus ha diverse questioni extra-campo ancora in ballo ma non smette di lavorare in chiave calciomercato.

I bianconeri hanno poche risorse economiche da poter investire sul mercato, a meno che non arrivi la vittoria dell’Europa League, col conseguente accesso alla Champions League che porterebbe nelle casse del club piemontese una cifra non indifferente. La società sta seguendo da vicino diversi profili per rimpiazzare i big che lasceranno Torino a fine stagione. Uno di questi è Alejandro Grimaldo, in scadenza a giugno 2023 col Benfica e ormai, di fatto, con le valigie già pronte. I suoi numeri sono davvero straordinari per un terzino: 5 gol e 14 assist tra campionato e Champions League. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa dei Campioni per mano dell’Inter, lo spagnolo va verso la conquista del campionato portoghese. L’indice delle statistiche di Wyscout lo colloca come il terzino con le migliori prestazioni nella massima serie portoghese in questa stagione. La Juventus sta facendo la corsa a Grimaldo, parallelamente all’Inter ma potrebbe arrivare la svolta.

Juventus e Inter ko per Grimaldo, assalto del Fulham per il free agent

Per Juventus e Inter si avvicina il ko definitivo nella corsa ad Alejandro Grimaldo. Dopo diversi mesi di sondaggi per il terzino spagnolo, adesso arriva l’assalto concreto dalla Premier League.

Oltre al Barcellona, sempre sulle tracce del terzino sinistro del Benfica, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe fatto avanti anche il Fulham che ha esigenza di rinnovare il reparto difensivo. Layvin Kurzawa, inoltre, concluderà la sua esperienza in prestito tra pochi mesi e farà ritorno al Paris Saint-Germain. Di conseguenza il club inglese ha esigenza di trovare un sostituto in quella zona di campo e avrebbe individuato Grimaldo come profilo ideale per la prossima stagione. Da gennaio Grimaldo ha avuto la possibilità di dialogare con altri club per valutare la sua prossima destinazione. Il Barcellona ha avuto contatti col giocatore che già ha militato nel club catalano, vestendo la maglia del Barça B. I blaugrana, però, sono soddisfatti del rendimento di Jordi Alba e di Balde e potrebbero farsi da parte per Grimaldo. In Spagna piace anche a Valencia e Villareal, altre concorrenti di Inter e Juventus nella corsa al terzino classe ’95.