“Si è tuffato”: Juventus-Napoli, il gesto di Milik ‘smaschera’ Dazn

Juventus-Napoli, il caso è ancora al centro delle polemiche. Ecco cosa sarebbe successo secondo il portale social.

Il fallo che ha poi annullato il gol di Di Maria nella sfida contro il Napoli è ancora al centro delle polemiche. Secondo il telecronica Dazn, Milik aveva confessato al compagno di squadra Di Maria di aver fatto fallo ma dall’ultimo video, come scrivono da ‘Juventus Fans’, si vedrebbe, chiaramente, l’attaccante parlare con Rabiot e dire che Lobotka si sarebbe, invece, tuffato.

Il telecronista di #Dazn aveva affermato che #Milik aveva confessato a #DiMaria di aver fatto fallo, da qui invece si vede molto chiaramente come invece dica che #Lobotka si fosse tuffato. Come mistificare la realtà dei fatti a proprio piacimento, come al solito contro la… pic.twitter.com/zS15NA6yXn — Juventus Fans (@juventusfans) April 26, 2023

Un episodio che far parlare ancora molto.

Juventus-Napoli, Milik parla con Rabiot: il caso social

Come detto poc’anzi, il caso, fa ancora molto parlare di se, nonostante il finale di partita letteralmente stravolto, con un gol nei minuti finali proprio del Napoli. La Juventus era andata in vantaggio con un’ottima rete di Angel Di Maria, poi annullata, appunto per questo fallo che è già diventato al centro delle polemiche.

Un caso social che, adesso, proprio secondo il portale ‘Juventus Fans’, avrebbe un nuovo risvolto. Questo, infatti, ciò che viene scritto proprio dal portale Twitter in questione: “Il telecronista di Dazn aveva affermato che Milik aveva confessato a Di Maria di aver fatto fallo, da qui invece si vede molto chiaramente come invece dica che Lobotka si fosse tuffato. Come mistificare la realtà dei fatti a proprio piacimento, come al solito contro la Juventus!