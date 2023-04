Patteggiamento e maxi multa: la Juventus ha ‘chiuso’ il doppio processo

Patteggiamento e maxi multa Juventus, processo chiuso in casa bianconera. Ecco cosa sta succedendo.

La questione plusvalenze, unitamente a quel filone stipendi che ha generato ulteriori attenzioni mediatiche e giudiziarie, sono state solo alcune delle vicende in grado di far discutere in casa Juventus e non solo. Anche alla luce di tanti altri accaduti giudiziari verificatisi anche in Serie B o in realtà sportive lontane dal calcio, c’era fino a qualche settimana fa una forte attesa rispetto a quella sentenza del 19 aprile.

Il primo responso, come noto a tutti, è giunto giovedì scorso, 20 aprile, quando la squadra di Allegri si è vista restituire i quindici punti in classifica inizialmente sottrattile, generando in talo modo nuove attese e polemiche, sia a Torino che in altre piazze. Come sovente evidenziato da addetti ai lavori, infatti, la penalizzazione della Juventus e l’attesa per un responso arrivato dopo circa tre mesi di incertezza (non ancora del tutto superata), ha avuto forti ingerenze anche ai fini dello svolgimento e l’andamento del campionato.

Penalizzazione Juventus e processo chiuso: “Maxi multa”

Difficoltà e risvolti importanti, dunque, per il club bianconero ma anche per le tante altre realtà considerate competitors della Juventus e impegnate in una lotta Champions League per la quale discriminante fondamentale sarebbe stata anche la decisione della Corte Federale d’Appello.

Per ora, la Juve è tornata in pienissima corsa Champions ma l’apertura del secondo filone di indagine impedisce di parlare di una sentenza definitiva. In particolar modo, un importante svolta potrebbe essere rappresentata dalla soluzione che, a detta di Marcello Chirico, sarebbe stata ponderata in casa Juve.

Il giornalista di 7gold.com e de Ilbianconero.com ha infatti così scritto sul proprio account Twitter. “La Juventus starebbe valutando il patteggiamento con FIGC per chiudere in questa stagione la questione giudiziaria, concordando 6/9 punti di penalizzazione e maxi multa per filone stipendi/partnership“.