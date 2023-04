“Penalizzazione afflittiva e sanzione Uefa”: Juventus di nuovo all’inferno

Nuovo scenario per la Juventus, nuova ipotesi: “Penalizzazione afflittiva”. Sullo sfondo c’è sempre la Uefa

La Juventus non è ancora certa di aver riacquisito definitivamente i 15 punti. I bianconeri non hanno garanzie in questo momento, né certezze sul futuro.

Il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, Valerio Piccioni, è intervenuto ai microfoni di TVPlay- Calciomercato.it, soffermandosi sulla questione legata alla Juventus, proiettandosi verso quello che potrebbe essere il nuovo scenario per la ‘Vecchia Signora’. Di seguito le parole del giornalista: “Siamo in una fase interlocutoria, nel senso che c’è un’altra settimana prima delle pubblicazioni delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni. Prima di quel momento non potremo sapere cosa potrà succedere, sia sotto il profilo delle plusvalenze con il nuovo processo d’appello, che quello dell’eventuale nuovo processo sulla manovra stipendi. In base al contenuto delle motivazioni del Collegio del Coni si saprà se la riformulazione della sanzione da parte della Corte d’Appello Federale porterà a uno sconto minimo e se la difesa della Juventus avrà maggiori margini di manovra”.

Juventus, la sentenza: “Penalizzazione afflittiva, la Uefa potrebbe intervenire”

Il giornalista Piccioni ha sottolineato come solo in seguito alle motivazioni del Collegio di Garanzia si saprà lo scenario della Juve.

In seguito si è soffermato anche sulla questione legata alla Uefa che potrebbe escludere la Juventus dalle coppe europee. “Lo scenario più probabile per i bianconeri paradossalmente potrebbe essere una penalizzazione afflittiva nel processo per le plusvalenze che renderebbe meno pericoloso il secondo processo, quello sulla manovra stipendi. Sarà molto difficile uscire da questo scenario che prevede un’afflittività nei confronti della Juventus. In questi discorsi certamente non possiamo dimenticarci la presenza della UEFA che sta studiando la situazione e potrebbe intervenire. E’ una variabile che dobbiamo considerare in maniera concreta”.