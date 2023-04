UFFICIALE | Bologna-Juventus, Di Maria non convocato: il motivo

By

Bologna Juventus, ecco i convocati per la sfida in programma domenica alle ore 20.45. C’è l’annuncio di Allegri, ha diramato la lista per questa trasferta.

Ecco quali sono i giocatori che saranno impegnati per la partita di domenica sera contro il Bologna. Ultimissime notizie sulla Juventus, svelato l’elenco dei convocati per la sfida di Serie A. Quali sono i giocatori che hanno recuperato per questa partita, la decisione su Dusan Vlahovic.

Archiviare l’eliminazione dalla Coppa Italia e superare il momento negativo in campionato. Ecco le decisioni di Allegri in merito ai giocatori convocati dalla Juventus per il match contro il Bologna. L’enigma principale riguardava la presenza dell’attaccante Vlahovic.

Alle prese con un problema alla caviglia, ecco l’annuncio della Juventus riguardo i convocati per la sfida di Serie A contro il Bologna. In dubbio fino alla fine, Allegri ha sciolto le riserve riguardo Dusan Vlahovic. La sfida contro la squadra di Thiago Motta è davvero importante per Allegri che dovrà riscattare le tre sconfitte di fila in campionato.

Bologna-Juventus: i convocati di Allegri

Svelata la lista dei convocati Juve. Allegri ha scelto quali giocatori prenderanno parte alla trasferta contro il Bologna, il calcio d’inizio della partita è fissato per domenica 30 aprile alle ore 20.45.

Ecco la lista dei convocati diramata dalla Juventus. Da attenzionare l’assenza di Di Maria, out per un problema alla caviglia.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Soulé, Iling-Junior