Caos Juventus, tutti contro Allegri: cosa sta succedendo

Caos Juventus, tutti contro Allegri: ecco quello che sta succedendo dentro la Vecchia Signora. E anche i tifosi ne chiedono l’addio

Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite in Serie A. Un ruolino di marcia quasi imbarazzante per la Juventus che questo pomeriggio ospita il Lecce per cercare di riprendere il cammino. E non sarà facile, visto l’andazzo.

In casa bianconera forse questo è il momento di massima tensione, anche perché alle porte – è previsto per la prossima settimana – c’è il doppio impegno contro il Siviglia nelle semifinale di Europa League che, si spera, potrebbero regalare una finale europea come non succede da diverso tempo. Insomma, tensione a mille non solo per questo ma anche per quello che sta succedendo nelle ultime settimane. Con una rivelazione, fatta da Football Transfers, che fa un quadro davvero bruttissimo su quello che sta succedendo.

Caos Juventus, è tutto contro Allegri

“Chiesa e Vlahovic chiedono di andarsene se resta Allegri. Di Maria ‘si rifiuta di giocare’. Soulé mette mi piace ad un posto con AllegriOut. Una talpa in squadra: “Nessuno è felice sotto Allegri”. E anche i tifosi ne chiedono il licenziamento”.

In linea di massima è questo il quadro dentro i bianconeri che nel momento topico della stagione – un altro obiettivo sarebbe quello di chiudere al secondo posto che, al netto di penalizzazioni, potrebbe regalare la final four di Supercoppa – lo affrontano con delle frizioni e soprattutto con un clima dentro lo spogliatoio tutt’altro che sereno. Un clima che potrebbe ovviamente condizionare le prestazioni della squadra torinese.