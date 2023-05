Caso stipendi, Zeman fa il giudice: “La Juventus pagherà”

Caso stipendi: l’attuale allenatore del Pescara, storico “accusatore” dei bianconeri, è tornato a parlare di Juve.

Doveva essere la settimana dell’attesa semifinale d’andata di Europa League con il Siviglia, ma per ora a tenere banco sono le note vicende processuali che ormai da mesi stanno riguardando la Juventus. “Colpa” delle motivazioni pubblicate ieri dal Collegio di Garanzia.

Da Roma, infatti, non sono arrivate buone notizie per i bianconeri, che quasi certamente a fine campionato saranno sanzionati con una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze. Il ricorso presentato dai legali del club contro il -15, secondo i giudici dell’organo di giustizia sportiva, è inammissibile e infondato in quasi tutti i suoi punti. E alla base della decisione di annullare temporaneamente la penalizzazione e rinviare tutto alla Corte federale c’è la necessità di ridefinire la responsabilità di quei dirigenti senza il potere di firma. Non resta, dunque, che attendere una nuova “puntata”. Ci sarà presto un altro processo, il terzo per le plusvalenze, al termine del quale la Juventus si vedrà nuovamente sottratta dei punti. Resta da capire solo se saranno sempre 15 oppure di meno.

Caso stipendi, Zeman “punzecchia” ancora la Signora

Fino a quel momento, insomma, in casa Juventus non si potranno dormire sonni tranquilli. Anche perché c’è la possibilità che arrivino ulteriori sanzioni anche per la cosiddetta “manovra stipendi”: da poco la Procura della Figc ha notificato la chiusura delle indagini.

Delle problematiche che in questo periodo affliggono i bianconeri è tornato a parlare uno degli storici “accusatori” della Signora, Zdenek Zeman. L’attuale allenatore del Pescara oggi ha detto la sua in un’intervista rilasciata in Svizzera. “Purtroppo solo in Italia succedono queste cose, siamo abituati. Ora bisognerà attendere l’esito del processo e le decisioni della Federazione italiana e dell’Uefa. La Juve ha diversi problemi su più livelli, fra i quali la manovra degli stipendi. Secondo me alla fine pagherà per quanto fatto“.