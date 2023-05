Calciomercato Juventus, bye bye Di Maria: cerchio chiuso, l’ha fatto davvero

Calciomercato Juventus, l’argentino ha confermato la trattativa per il rinnovo ma non è ancora sicuro al 100% di restare a Torino.

Sul tavolo ci sono tre opzioni. Una di queste è il ritorno “a casa”, nella sua Argentina, dove prima di appendere le scarpette al chiodo tornerebbe a vestire la maglia della squadra del cuore, il Rosario Central: il luogo dove tutto ebbe inizio.

Angel Di Maria, dopo tanti anni in Europa trascorsi a difendere i colori dei migliori club del mondo, era già tentato da questa romantica soluzione prima di accordarsi con la Juventus la scorsa estate e firmare per un solo anno. E non c’è alcun dubbio che, tra qualche mese, la valuterà nuovamente, insieme alla sua famiglia. Addio in vista, dunque? In realtà no, visto che “El Fideo” non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro e in un’intervista rilasciata prima della semifinale d’andata tra i bianconeri e il Siviglia ha affermato che i contatti tra il suo entourage e i dirigenti della Signora procedono spediti per la questione rinnovo. Non gli dispiacerebbe, insomma, restare un altro anno a Torino.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non dimentica Di Maria

Non è da escludere, tuttavia, che Di Maria alla fine possa decidere di intraprendere una nuova avventura in Europa, cambiando maglia per la seconda volta in tre stagioni.

Un’ipotesi che potremmo definire remota ma non impossibile. Come riporta Sport Mediaset, infatti, negli ultimi giorni si è rifatto sotto il Barcellona, club che già aveva sondato il terreno la scorsa estate, contendendo alla Juventus il colpaccio a parametro zero. Alla fine i bianconeri ebbero la meglio ma i catalani non hanno mai dimenticato del tutto un campione come l’argentino. E sarebbero disposti a lasciare un nuovo assalto quando il giocatore si libererà dalla Juve (a meno che, ovviamente, non arrivi il rinnovo). “In questo caso – scrive Sport Mediaset – sono le valutazioni sul futuro dei blaugrana che potrebbero avere una loro importanza, visto che anche il club catalano, sullo sfondo, deve fare attenzione ai risvolti giuridici delle polemiche in cui è coinvolto (caso Negreira)”.