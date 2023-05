Pogba in lacrime, bagno di sangue Juventus: tutti gli infortuni di una stagione choc

Pogba in lacrime, l’ennesimo infortunio mette seriamente la stagione a rischio. Tutti gli stop del francese in questa sua annata davvero choc

Le lacrime di Pogba, lo Stadium, non le dimenticherà facilmente. Le lacrime del francese hanno colpito tutti: ma quello che ci perde di più e soprattutto dovrà avere la forza di rialzarsi sarà lui, che contro la Cremonese era alla prima da titolare in questa stagione. Ma la sua partita non è durata nemmeno mezz’ora.

Stagione finita? Assai probabile. E gli esami strumentali ai quali si sottoporrà oggi ne daranno probabilmente l’ufficialità. L’ennesimo infortunio di una stagione maledetta. Una stagione choc per lui ma anche per la Juventus, che aveva deciso di riprenderlo come quel figliol prodigo che aveva prima aveva deciso di abbandonare tutti e poi era tornato, riaccolto in questo caso da una madre, la Vecchia Signora, che mai lo aveva dimenticato.

Pogba in lacrime, gli infortuni della stagione

Il tutto è iniziato la scorsa estate: infortunio al ginocchio negli Usa con quella titubanza a sottoporsi inizialmente all’operazione. Terapia fallita e via sotto i ferri a settembre, sperando nel Mondiale. Niente però è andato per il verso giusto, con un guaio muscolare ad ottobre e addio al Qatar e a tutta la prima parte di annata con la maglia bianconera.

All’inizio di febbraio sembrava tutto pronto, poi qualche contrattempo lo ha messo di nuovo ko. Alla fine dello stesso mese, però, ecco il debutto nel derby contro il Torino: sembrava tutto in discesa, con vari spezzoni di match e una condizione atletica che iniziava ad essere accettabile. Fino alla prima da titolare di ieri con vista, ovviamente, Siviglia giovedì sera, per quella che è la partita più importante della stagione. Niente da fare. Le lacrime hanno dato via al nuovo calvario. La stagione probabilmente si chiuderà con 10 presenze in totale e 163 minuti in campo. Tutto davvero incredibile. Peccato, Paul.