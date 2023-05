Nuovo aiutino al Siviglia, esplode la rissa: arbitro scortato dalla polizia

Nuovo aiutino al Siviglia: durante la gara di campionato contro il Valladolid finisce nel peggiore dei modi. Anche l’arbitro scortato dalla polizia

Sembra quasi essere un’abitudine l’aiutino da parte degli arbitri al Siviglia. Di certo, giovedì scorso contro la Juventus è arrivato più di un aiutino alla squadra di Mendilibar: il rigore solare negato a Rabiot ancora facciamo davvero fatica a capirlo.

Ieri invece per gli andalusi, impegnati in campionato sul campo del Valladolid, l’aiutino è arrivato dall’arbitro Ortiz alla fine del primo tempo, quando si era ancora sullo 0-0, prima che il Siviglia dilagasse nella ripresa vincendo tre a zero. Quello che è successo non è andato in nessun modo giù ai padroni di casa, tant’è che hanno protestato in maniera veemente nei confronti del direttore di gara scortato dalla polizia negli spogliatoi. Ma andiamo a vedere quello che è successo e che ha fatto scatenare le proteste.

Nuovo aiutino al Siviglia, ecco quello che è successo

Alla fine del primo tempo, in pieno recupero, il direttore di gara ha fischiato la conclusione della prima parte proprio nell’attimo in cui Escudero era riuscito, con un tiro fuori dall’area, a superare Dimitrovic.

Il pallone era finito in rete ma non è stato convalidato e questo ha mandato su tutte le furie i padroni di casa che hanno iniziato a protestare e che hanno costretto anche la polizia ad intervenire. Un gol non dato che evidentemente ha fatto cambiare le sorti del match visto che poi come detto nella ripresa il Siviglia ha vinto conquistando una vittoria pesante – anche se potrebbe non bastare per una qualificazione europea – contro una squadra ancora impegnata a prendersi la salvezza.