Lautaro Martinez al posto di Vlahovic: per la Juventus ora cambia tutto

Calciomercato Juventus, cambio di programmi che, adesso, stravolge il colpo in uscita: tutti i dettagli del caso.

In casa bianconera adesso sembrano cambiare scenari per il colpo in uscita. Come anticipato, infatti, il club inglese avrebbe altre preferenze.

Cambio di programma, come si legge dal ‘The Guardian’, il Chelsea avrebbe mollato la pista che porta a Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus e della nazionale serba e il motivo sarebbe già stato reso noto.

Chelsea su Lautaro Martinez: mollata la pista Vlahovic

Stando, infatti, ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate proprio dal portale numero uno “The Guardian”, il Chelsea, squadra con molta disponibilità economica, sarebbero interessati ad altri due attaccanti che giocano in Serie A, ovvero il nigeriano Osimhen del Napoli e l’argentino dell’Inter Lautaro Martinez e avrebbe, dunque, mollato la pista che portava a Dusan Vlahovic.

Le prestazioni dell’attaccante argentino, ieri di nuovo decisivo nella semifinale di Champions League contro il Milan, stanno convincendo i piani alti inglesi ad investire su di lui per il futuro. Obiettivo differente dunque e, adesso, il club bianconero potrebbe non essere più la priorità per il Chelsea, infatti, proprio in passato, Vlahovic era finito in cima alla lista desideri del club inglese. Staremo a vedere cosa succederà prossimamente ma adesso Lautaro è uno degli obiettivi prioritari.