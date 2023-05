Juventus, Pogba rompe il silenzio: “Rientro il prima possibile”

La Juventus è pronta per scendere in campo domani nel terzultimo impegno del campionato di serie A. I bianconeri saranno ospiti dell’Empoli.

Una sfida da prendere con le pinze per l’undici di Allegri. Perché è vero che i toscani sono già salvi, ma è altrettanto vero che ci terranno in particolar modo a fare bella figura contro la Juve. Chiamata a sua volta a vincere per conquistare più punti possibili in questo finale di stagione.

C’è da dire che la giornata di domani sarà senz’altro molto importante per il club torinese. Perché si conoscerà l’eventuale penalizzazione legata al “caso plusvalenze”, che potrebbe far scivolare indietro la Juventus in graduatoria, lontano dalla zona Champions League. Alla fine della stagione poi si faranno tutte le valutazioni del caso riguardo chi è destinato a rimanere in squadra e chi meno. Questo campionato è stato molto deludente per Paul Pogba, che ha passato gran parte della stagione a veder giocare gli altri, a causa di ripetuti infortuni.

Juventus, Pogba: “Anno complicato, ora sto meglio mentalmente”

Il calciatore francese era da poco rientrato in gruppo, poi alla prima da titolare ancora una volta è stato vittima di un infortunio che lo sta tenendo fuori da queste sfide. Pogba chiaramente sa benissimo che la tifoseria juventina si aspettava molto di più da lui e in un video sui social ha fatto il punto della situazione.

“È stato un anno complicato, fisicament ho avuto molti problemi ma adesso non mi resta che essere paziente” ha spiegato Pogba. “In questa fase sto meglio mentalmente grazie ai tifosi e alla Juventus. Tutto questo mi spinge a rientrare il prima possibile. In questa stagione ho imparato molto e tutto questo mi aiuterà a tornare più forte” ha detto il centrocampista transalpino.